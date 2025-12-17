С 1990 года доля Европы в мировом ВВП снизилась почти в два раза

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном сокращении доли Европы в мировом ВВП – с 25% в 1990 году до 14% в 2025-м, что свидетельствует о глобальном изменении структуры мировой экономики. Об этом пишет РИА Новости.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что, в отличие от западных стран, Китай демонстрирует противоположную динамику – доля КНР в мировом ВВП увеличилась с 4% до 20%. Именно этот рост, как отметила глава Еврокомиссии, заставил Соединенные Штаты пересмотреть свои стратегические интересы и приоритеты.

«Суть в том, что эта стратегия не является причиной потрясений, с которыми Европа сталкивается в мире. Это симптом реальности сегодняшнего мира», – заявила фон дер Ляйен.