С 18 июня Тамбов и Казань свяжет прямой авиарейс

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Начиная с 18 июня из Тамбова в Казань откроется прямой авиарейс. Об этом передает KazanFirst со ссылкой на главу Тамбовской области Максима Егорова.

Уточняется, что самолеты будут летать 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. Рейсы будут выполняться до конца сентября 2024 года, продолжительность полета – 1 час 20 минут.