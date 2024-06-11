news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 11 июня 2024 12:39

С 18 июня Тамбов и Казань свяжет прямой авиарейс

Скопировать ссылку
С 18 июня Тамбов и Казань свяжет прямой авиарейс
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Начиная с 18 июня из Тамбова в Казань откроется прямой авиарейс. Об этом передает KazanFirst со ссылкой на главу Тамбовской области Максима Егорова.

Уточняется, что самолеты будут летать 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. Рейсы будут выполняться до конца сентября 2024 года, продолжительность полета – 1 час 20 минут.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2