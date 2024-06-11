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С 18 июня Тамбов и Казань свяжет прямой авиарейс
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Начиная с 18 июня из Тамбова в Казань откроется прямой авиарейс. Об этом передает KazanFirst со ссылкой на главу Тамбовской области Максима Егорова.
Уточняется, что самолеты будут летать 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. Рейсы будут выполняться до конца сентября 2024 года, продолжительность полета – 1 час 20 минут.
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