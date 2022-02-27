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Политика
27 февраля 2022  19:04

С 18 февраля в Россию эвакуированы более 122 тыс. жителей Донбасса

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С начала эвакуации в Донецкой и Луганской народных республиках в Россию прибыли более 122 тыс. их жителей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«По данным на утро 27 февраля, границу России из ДНР и ЛНР пересекли более 122,2 тыс. человек. Почти 77 тыс. из них — граждане Украины, около 45 тыс. — России, свыше 400 — других государств», — уточнил он.

По его словам, вынужденные переселенцы приняты уже в 20 регионах России. В 251 пункте временного размещения находятся более 18,3 тыс. человек.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о независимости народных республик. 24-го числа их руководство обратилось к РФ за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население, Россия развернула специальную операцию.

#признание ДНР и ЛНР #Владимир Путин #эвакуация
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