С 17 сентября изменится расписание шести пригородных поездов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщило об изменениях в движении пригородных поездов. Корректировки связаны с проведением ремонтных работ и будут действовать с 17 сентября.

Так, до 8 ноября изменится расписание пригородного поезда № 6353 Казань – Канаш. До станции Тюрлема он проследует по действующему графику, далее – по измененному. В Канаш поезд прибудет в 10:31, что на семь минут позже обычного.

Кроме того, с 17 сентября по 22 ноября корректировки коснутся поездов Ижевского направления:

поезд № 6935 Ижевск – Кизнер: до станции Саркуз без изменений, далее – по скорректированному графику. В Кизнер прибытие в 20:24 (на 7 минут позже);

поезд № 6925 Кизнер – Казань: отправление из Кизнера в 20:26 (на 7 минут позже), прибытие в Казань в 22:27;

поезд № 6936 Кизнер – Ижевск: отправление в 20:48 (на 20 минут позже), прибытие в Ижевск в 23:15 (на 17 минут позже);

поезд № 6373 Ижевск – Кизнер: отправление в 19:50 (на 10 минут раньше), прибытие в Кизнер в 22:58 (на 3 минуты раньше);

поезд № 6374 Вятские Поляны – Ижевск: до станции Кизнер – по действующему расписанию, далее – измененный график, прибытие в Ижевск в 19:10.

В ведомстве уточнили, что расписание указано по местному времени.