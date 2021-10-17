С 17 октября родители могут запретить выезд детей в конкретные страны

Начиная с сегодняшнего дня в России вступил в силу новый порядок вывоза детей за границу. Теперь родитель, опекун или законный представитель может запретить вывозить ребенка в конкретную страну или вообще за пределы РФ — как вплоть до 18-летнего возраста, так и просто на определенный срок.

«Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств», — заявил представитель Министерства внутренних дел в беседе с ТАСС.

При этом законный представитель, запретивший выезд ребенка из России, сам сможет выезжать с ним за границу, но только в том случае, если он сам является гражданином РФ.

Отозвать заявление о несогласии на выезд родитель несовершеннолетнего ребенка сможет во внесудебном порядке. Для этого будет достаточно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство, уточнили в МВД.

Вместе с тем законный представитель по-прежнему обязан уведомлять второго законного представителя об установлении ограничения на выезд или о его снятии. Уведомление будет направляться по адресу места жительства или пребывания. Все спорные моменты, как и прежде, разрешаются только в судебном порядке, подчеркнули в пресс-службе министерства.

Ранее для выезда ребенка за границу с одним из родителей, усыновителей или опекунов не требовалось согласие второго законного представителя. Впрочем, путешествующий один несовершеннолетний не мог самостоятельно выехать из России, если один из его родителей подал заявление о несогласии на выезд.