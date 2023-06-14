Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С 17 июня в казанском сквере Зайни Султана стартуют кинопоказы под открытым небом
В Казани, в сквере Зайни Султана, организуют летние кинопоказы под открытым небом в рамках проекта «Семейные киноканикулы в Старо-Татарской слободе». Об этом сообщается на сайте ГБУК «Татаркино».
Сеансы начнутся 17 июня и продлятся до конца лета. Каждую субботу здесь можно будет увидеть художественные и мультипликационные фильмы на разные темы. Это будут 11 кинокартин о дружбе, приключениях, Родине, войне.
В первые два месяца кинопоказы будут начинаться в 21 час, в августе — в 20. В день открытия казанцам и гостям столицы представят семейную комедию «Иван Семенов: Школьный переполох».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»