С 17 июня в казанском сквере Зайни Султана стартуют кинопоказы под открытым небом

В Казани, в сквере Зайни Султана, организуют летние кинопоказы под открытым небом в рамках проекта «Семейные киноканикулы в Старо-Татарской слободе». Об этом сообщается на сайте ГБУК «Татаркино».

Сеансы начнутся 17 июня и продлятся до конца лета. Каждую субботу здесь можно будет увидеть художественные и мультипликационные фильмы на разные темы. Это будут 11 кинокартин о дружбе, приключениях, Родине, войне.

В первые два месяца кинопоказы будут начинаться в 21 час, в августе — в 20. В день открытия казанцам и гостям столицы представят семейную комедию «Иван Семенов: Школьный переполох».