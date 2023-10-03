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Общество 3 октября 2023 21:51

С 16 октября открывается еженедельный автобусный рейс по маршруту Казань — Воронеж

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С 16 октября открывается еженедельный автобусный рейс по маршруту Казань — Воронеж
Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

С 16 октября из Казани в Воронеж начнет ходить автобус, следующий через Сызрань, Пензу, Тамбов и Липецк. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Рейс отправляется в путь в 19 часов с автовокзала «Восточный», продолжительность поездки – 19 часов. Автобусы будут ходить каждую неделю по понедельникам, средам и воскресеньям.

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