С 16 мая в Нижнекамске начнутся отключения горячей воды

С 16 по 25 мая Нижнекамские тепловые сети приступят к первому этапу гидравлических испытаний по тепловодам «Город-1», «Город-2» и БСИ. В зону отключения от горячей воды попадут 260 жилых домов, 16 детских дошкольных учреждения, 24 учебных заведения и девять лечебно-медицинских учреждений. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков.

С 11 по 18 июля запланировано проведение второго этапа гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловода «М-3» от ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

«В результате проведения этих испытаний выявляются слабые места системы теплоснабжения, требующие замены, ремонта. Так начинается реализация технических мероприятий», — отметил спикер.

Параллельно с ремонтом тепловых сетей АО «Татэнерго» и АО «Водоканал» осуществляется ремонт, ревизия арматуры и контрольно-измерительных приборов и автоматики, промывка систем теплопотребления, в том числе в многоквартирных домах и на объектах социальной инфраструктуры. По словам Болтикова, устраняются замечания, возникшие в ходе отопительного сезона, восстанавливается теплоизоляция, опознавательная окраска, кроме того, реализуются мероприятия по приведению помещений в нормативное состояние — утепление, ремонт кровли, герметизация оконных и дверных проемов и так далее.

После окончания ремонтных работ, перед началом отопительного сезона, производится повторная, контрольная гидравлическая проверка всех систем теплоснабжения и теплопотребления, провести которую в текущем году запланировано в период с 22 по 30 августа.

«Отсутствие горячей воды, временное изменение/ограничение движения автомобильного транспорта, ограждение отдельных участков территории — всё это меры, которые теплосетевые организации вынуждены вводить в связи с производством ремонтных работ. В связи с чем прошу нижнекамцев с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все эти этапы работ являются неотъемлемыми требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок для получения паспорта готовности к отопительному периоду», — сказал руководитель исполкома Нижнекамска.

Болтиков также обратился к руководителям объектов социально-бытового назначения и управляющим компаниям, отметив недопустимость срыва общих сроков подготовительных работ.