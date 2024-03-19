С 16 апреля в Татарстане стартует экомарафон по сдаче макулатуры

В Татарстане менее чем через месяц, 16 апреля, стартует ежегодный экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево». Марафон проходит в виде соревнований между районами и городами республики. Участвовать в нем могут все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения Татарстана. Для этого необходимо собрать макулатуру весом не менее 300 кг и оставить заявку на официальном сайте акции Сдавайбумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com .

Те, кто не может собрать 300 кг, но хочет принять участие в акции, может обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

В Минэкологии РТ напоминили, что существуют правила подготовки макулатуры, которая подлежит вторичной переработке. К ним относятся глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага. Макулатуру следует хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки, удалив перед этим пластиковые элементы.

Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заранее на официальном сайте акции www.сдавайбумагу.рф, вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

Все участники акции будут награждены благодарностями, а самые результативные – денежными премиями. Вознаграждения выплачиваются, когда одна или несколько организаций соберут в одной точке сбора макулатуру весом более одной тонны.

По результатам акции будет составлен «Зеленый рейтинг» муниципалитетов.