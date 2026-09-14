С 15 сентября Таиланд вдвое сократит срок безвиза для российских туристов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С завтрашнего дня, 15 сентября, Таиланд сократит срок безвизового пребывания в стране для туристов из России вдвое – с 60 дней до 30. Соответствующее постановление Правительства в конце августа было опубликовано в Королевской газете Таиланда.

Данная мера затронет не только граждан РФ, но и представителей еще 59 стран. Режим 60-дневного пребывания был введен в Таиланде для туристов из 93 государств в июле 2024 года, теперь он отменен.

Въехавшие в королевство до 15 сентября граждане тех стран, на которых сейчас распространяется 60-дневный режим, смогут оставаться в Таиланде 60 дней – в соответствии с правилами, действовавшими на момент их прибытия.

В свою очередь въехавшие после этой даты должны будут покинуть таиландскую территорию по истечении 30-дневного срока, но смогут однократно запросить у иммиграционных властей продление срока пребывания.

Наряду с этим власти в Бангкоке ограничили число пересечений сухопутных границ. Представители стран, которым разрешено 30-дневное пребывание, смогут пересекать сухопутную границу Таиланда не чаще двух раз за календарный год.

Ранее в Российском союзе туриндустрии отмечали, что нововведение не скажется на российском туристическом потоке, так как отдыхающие из РФ обычно приезжают в Таиланд не более чем на 15 дней (максимум – на 21).

Впрочем, изменение правил пребывания затронет россиян, которые живут в Таиланде постоянно или в зимние месяцы, используя механизм визарана (выезда из страны и скорого возвращения обратно).