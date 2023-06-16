С 15 по 23 июля в Болгаре пройдет фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении»

Недельный фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» пройдет в городе Болгар с 15 по 23 июля. В нем примут участие мастера народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства, а также ремесленники, дизайнеры, модельеры и творческие объединения из разных регионов России, стран СНГ и Азии. Об этом сообщил «Таткультресурсцентр».

В программе мероприятия: круглые столы, презентации и творческие лаборатории, ярмарка мастеров и показ мод от ведущих этнодизайнеров России и стран ближнего зарубежья. Гостям также представят художественную выставку «Наследие и традиции», посвященная единению культур народов России. Актеры из Якутии, Карелии, Киргизии и Болгарии выступят на сцене с творческими эпосами. 23 июля состоится показ нашумевшего татарского символа прошедшего лета опера «Кара пулат».

Фото: пресс-служба «Таткультресурсцентра».

Также запланирована большая концертная программа с участием татарских музыкантов и певцов Диной Гариповой и Ильгизом Шайхразиевым, группой «Оммаж» и музыкального проекта ABIEM Project саунд-продюсеров Артура Замалетдинова и Владимира Фёдорова. Для детей будет организована отдельная поляна с играми в перетягивание каната, бег в мешках, бег с гигантскими ложками, детские «скачки» на лошадках, стрельба из лука и мягкая зона для самых маленьких гостей праздника.

Проект «Возрождение: Эпос в современном прочтении» в этом году стал победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Эта уникальная площадка направлена на объединение творческих людей разных национальностей и продвижение и популяризацию культуры различных народов России внутри страны и за рубежом.

Фото: пресс-служба «Таткультресурсцентра».

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