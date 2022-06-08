С 15 июня в России будет приостановлена программа кешбека на путевки в детские лагеря

В ночь с 14 на 15 июня по всей России будет приостановлена программа детского кешбека, которая позволяла вернуть до 50% стоимости путевки в детские лагеря обратно родителям. Это связано с тем, что выкуплено уже более 90% таких путевок, запланированных по программе. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«На сегодняшний день более половины всех путевок в палаточные и стационарные лагеря в Татарстане куплены по программе кешбека. К нам поступила информация из федерального центра, что программа будет действовать до 15 июня. Еще есть неделя для того, чтобы использовать эту возможность», — отметил собеседник.

По его словам, в этом году на программу детского кешбека было выделено по России порядка 7,5 млрд рублей. Мера оказалась крайне востребованной, и на сегодняшний день более 90% запланированных путевок были выкуплены, поэтому на эту летнюю оздоровительную кампанию она завершится.

«Важно понимать, что программа не носит характер ежегодной. Она была принята в прошлом году, и мы не знали, будет ли она в этом. Но было решено, что это важная, в том числе, и социальная мера, поэтому она продолжила работу и в этом году. По поводу следующего года пока нет информации, будет ли она запущена вновь», — заключил Сулейманов.

Он напомнил, что по программе детского кешбека родители могут получить до 50% стоимости путевки обратно, но не более 20 тыс. рублей. При этом оплата должна быть осуществлена через платежную систему «МИР».