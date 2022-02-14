news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
14 февраля 2022  20:26

С 15 февраля в Казани ограничат движение по улицам Краснококшайская и Ягодинская

news_top_970_100

В Кировском районе Казани с 15 до 28 февраля будут частично закрыты для движения транспорта улицы Краснококшайская и Ягодинская. Закрытие связано с работами на сетях газопровода, сообщает пресс-служба мэрии города.

Улица Краснококшайская будет закрыта на участке от дома №7 по улице Энгельса до дома №43в по улице Краснококшайская.

Движение по улице Ягодинская будет ограничено от дома №3а до пересечения с улицей Герцена.

#ограничение движения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное