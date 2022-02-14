С 15 февраля в Казани ограничат движение по улицам Краснококшайская и Ягодинская

В Кировском районе Казани с 15 до 28 февраля будут частично закрыты для движения транспорта улицы Краснококшайская и Ягодинская. Закрытие связано с работами на сетях газопровода, сообщает пресс-служба мэрии города.

Улица Краснококшайская будет закрыта на участке от дома №7 по улице Энгельса до дома №43в по улице Краснококшайская.

Движение по улице Ягодинская будет ограничено от дома №3а до пересечения с улицей Герцена.