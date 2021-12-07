С 15 декабря начнется прием заявок на мегагранты от Минобрнауки РФ для ученых

Прием заявок на девятый конкурс Минобрнауки на получение мегагрантов для поддержки науки и привлечения молодых талантливых ученых в эту сферу, стартует с 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«В Год науки и технологий, объявленный Президентом, мы запустили целый комплекс мер поддержки учёных. В частности, в вузах создаются молодёжные лаборатории, идёт обновление приборной базы. Мегагранты позволят образовательным и научным организациям создать уникальные лаборатории по всей стране для прорывных научных открытий», — отметил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, максимальная сумма господдержки составляет 90 млн рублей.

«За всё время реализации программы участники уже получили гранты на общую сумму 35 млрд рублей», — сказал министр.

Оставить заявку на участие могут все российские вузы и научные организации совместно с иностранными или российскими учеными, занимающими лидирующие позиции в научных отраслях. Приём заявок на конкурс начнется с 15 декабря 2021 года и будет окончен 31 января 2022 года в 14:00.

«Сегодня получатели мегагрантов проводят свои исследования в 315 лабораториях на базе 133 научных организаций и университетов в 32 регионах страны», — подчеркнул Минобрнауки России Валерий Фальков.

Он также отметил, что лаборатории возглавляют ведущие ученые из 36 стран мира. Среди них присутствуют нобелевские лауреаты: Сидни Олтмен, Джордж Фицджеральд Смут и лауреат Филдсовской премии Станислав Смирнов.

Конкурс проводится в рамках постановления Правительства России от 9 апреля 2010 года №220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные организации высшего образования, научные учреждения и государственные научные центры Российской Федерации».