С 15 апреля в Татарстане стартует неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ

С 15 по 19 апреля в Татарстане на площадке Региональной общественной приемной «Единой России» пройдет неделя приемов жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

15 апреля с 10.00 до 11.00 пройдет прямая трансляция на странице Региональной общественной приемной партии в социальной сети «ВКонтакте» на тему: «Глобальные перемены: Какие новшества в сфере ЖКХ ждут россиян в 2024 году».

Спикерами выступят депутат Госдумы РФ Марат Нуриев, представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Государственной жилищной инспекции РТ. По окончании прямой трансляции с 11.00 до 12.00 Марат Нуриев проведет тематический прием граждан. С 10.00 до 12.00 прием проведет депутат Госсовета РТ Дмитрий Анисимов, а с 15.30 до 16.30 – депутата Госдумы РФ Илья Вольфсон. Личный прием граждан пройдет у депутата Госдумы РФ Максима Топилина с 17.00 до 18.00.

16 апреля с 11.00 до 12.00 с татарстанцами пообщается депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов. С 12.30 до 13.30 прием пройдет у депутата Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова. С 14.00 до 15.00 жители республики смогут встретиться с депутатом Госдумы РФ Рустамом Калимуллиным и депутатом Госсовета РТ Раилем Шамсутдиновым. С 14.00 до 14.40 пройдет прямая трансляция на тему: «Раздельный сбор отходов в Казани: инфраструктура, перспективы направления». Спикером выступит депутат Казгордумы, генеральный директор ООО «УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов. После трансляции депутат Казгордумы РФ проведет тематический прием граждан с 14.45 до 15.30.

17 апреля в 10.00 свою работу начнет горячая линия по вопросам ЖКХ. До 11.30 на обращения жителей будут отвечать депутат Госсовета РТ Камиль Садриев, представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Государственной жилищной инспекции РТ, комитета ЖКХ Казани, НП «Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ».

18 апреля с 10.00 до 12.00 прием проведет юрист Региональной общественной приемной Екатерина Корюкова.

19 апреля с 8.00 до 10.00 личный прием граждан будет у сенатора РФ Геннадия Емельянова, с 13.00 до 14.00 – у депутата Госдумы РФ Татьяны Ларионовой. С 14.00.15.00 прием проведет сенатор РФ Александр Терентьев, с 15.00 до 16.00 – депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, а с 16.00 до 17.00 – депутат Госдумы РФ Ирек Богуславский.

Открыта запись на тематические приемы, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России». Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону +7(843)238-1000. Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru