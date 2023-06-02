С 13 по 29 июня в некоторых районах Татарстана будет приостановлено телерадиовещание

С 13 по 29 июня в ряде районов Татарстана будут недоступны радио- и телетрансляция из-за проведения ремонтных работ с отключением технических средств. Об этом сообщает филиал РТРС — Радиотелевизионный передающий центр РТ.

Работы в радиотелецентре села Большие Полянки (Алексеевский район) будут производиться с 13 по 23 июня с 8.00 до 17.00, а в радиотелецентре села Шемордан (Сабинский район) — с 19 по 23 июня, 26-27 июня и 29 июня с 9 до 17 часов.

Кроме того, работы в поселке Вольный Труд Агрызского района и деревне Тукай Менделеевского района пройдут 14 и 15 июня, в Агрызе — 15 и 16 июня, в селе Поисево Актанышского района — 16 и 19 июня, в Актаныше — 19 и 20 июня, в поселке Покровский Урустамак Бавлинского района — 20 и 21 июня, в Аксубаеве — 21 и 22 июня, в Нурлате — 22 и 23 июня, в Болгаре — 23 и 26 июня, в селе Новые Чечкабы Буинского района — 26 и 27 июня, а в селе Кушманы Кайбицкого района — 27 июня. Во всех этих случаях речь идет о промежутке с 9 до 17 часов.

На время проведения работ на этих объектах РТРС окажется приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения и FM-радиостанций.