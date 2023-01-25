С 13 февраля Мавзолей Ленина закроют на два месяца

Мавзолей Ленина будет недоступен для посетителей в течение двух месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.

«С 13 февраля по 15 апреля 2023 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий», – объяснили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Плановые профилактические работы проводят примерно раз в два года. Так, мавзолей закрывали в 2017, 2019 и 2022 годах.