С 12 по 19 октября в центре Эрмитаж-Казань пройдет неделя Китая

С 12 по 19 октября в Центре «Эрмитаж-Казань» на выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII – XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» пройдёт неделя Китая.

В рамках проекта посетителей ждет праздничная программа: детские и семейные интерактивные программы по выставке – посетители отправятся на поиски счастья, разгадают тайны китайских картинок, познакомятся с миром волшебных существ, предусмотрена игровая карта-путешествие по выставке с драконом Мушу.

Кроме того, неделя Китая не обойдется без лекций от сотрудников Государственного Эрмитажа и обзорных экскурсий.