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Ру Тат
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11 октября 2021  00:15

С 12 по 19 октября в центре Эрмитаж-Казань пройдет неделя Китая

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С 12 по 19 октября  в Центре «Эрмитаж-Казань» на выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII – XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» пройдёт неделя Китая. 

В рамках проекта посетителей ждет праздничная программа: детские и семейные интерактивные программы по выставке  – посетители отправятся на поиски счастья, разгадают тайны китайских картинок, познакомятся с миром волшебных существ, предусмотрена игровая карта-путешествие по выставке с драконом Мушу.

Кроме того, неделя Китая не обойдется без лекций от сотрудников Государственного Эрмитажа и обзорных экскурсий.

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