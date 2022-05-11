С 12 мая татарстанцы смогут сообщить о фактах коррупции на горячую линию приставов

С завтрашнего дня, 12 мая, в республике заработает горячая линия по вопросам коррупционных правонарушений. Жители Татарстана смогут позвонить по телефону (843) 514-92-32 с девяти утра до шести вечера, чтобы сообщить судебным приставам о фактах коррупции, свидетелями которых они стали.

Также в пресс-службе УФССП России по РТ напомнили, что в ведомстве круглосуточно работает «Телефон доверия» – (843) 292-98-60. По нему татарстанцы тоже могут сообщить о фактах коррупции. Информацию сразу же начнут проверять, конфиденциальность обращения гарантируется.

Как отметили в ведомстве, анонимные сообщения, а также обращения без почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, рассматриваться не будут.