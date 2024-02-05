С 12 февраля в России стартует эксперимент по маркировке консервов

12 февраля в России начнется эксперимент по маркировки отдельных видов консервированной продукции. Он продлится до 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Правительства.

Согласно документу, маркировке подвергнутся мясные и рыбные консервы, а также консервированные морепродукты, мармелад, фруктовое пюре, желе, грибы, орехи, овощи и фрукты. В то же время под него не попадут консервированные продукты для питания детей в возрасте до года.

Уточняется, что производители и другие участники оборота этого вида продукции смогут принять в нем участие добровольно. Всем желающим Центр развития перспективных технологий безвозмездно предоставит коды маркировки.

В постановлении говорится, что эксперимент проводится для проверки технологии нанесения маркировки на такие продукты, отработки порядка взаимодействия между участниками тестирования. На основании полученных результатов будет определяться целесообразность введения такой меры на постоянной основе.