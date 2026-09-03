С 11 по 13 сентября пройдет всероссийский «ИТ-диктант»

С 11 по 13 сентября 2026 года состоится ежегодная Всероссийская образовательная акция «ИТ-диктант», проводимая при поддержке Минцифры России. Мероприятие организуется с 2018 года. В 2025 году в тестировании участвовали 390 тыс. человек из 89 регионов, средний результат составил 75 баллов, сообщают организаторы.

В этом году каждый желающий сможет проверить базовые и продвинутые цифровые навыки. Участникам предстоит ответить на 32 вопроса по семи ключевым направлениям: цифровая безопасность, критическое восприятие информации, финансовые операции, работа с устройствами, создание контента, приватность в соцсетях, поиск информации, цифровое потребление и онлайн-сервисы.

Акция пройдет на платформе ит-диктант.рф. Тестирование начнется 11 сентября в 00:00 по московскому времени, на выполнение заданий отводится 60 минут. Каждый участник получит именной сертификат с набранными баллами.

Проведение ИТ-диктанта соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация», направленным на развитие цифровых компетенций граждан, повышение доступности цифровых технологий и формирование условий для дальнейшей цифровой трансформации экономики и социальной сферы России.