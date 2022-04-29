С 11 мая в Челнах отключат горячую воду

С 11 мая в Набережных Челнах стартует первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. В связи с этим после майских праздников ряд домов и объектов Автограда останется без горячего водоснабжения. Срок отключения горячей воды составит не более 14 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Специалисты Набережночелнинских тепловых сетей проверят на плотность и прочность около 726 км сетей. По традиции, работы будут проводиться поэтапно: два — в юго-западной части города и четыре — северо-восточной.

Отключения начнутся с Нового города. С 9.00 11 мая до 24.00 24 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать на объектах 22-го, 23-го, 24-го, 25-го и 46-го комплексов, в ЖК «Солнечный» (блок Б). Без горячей воды также останутся объекты 47-го, 48-го, 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, 54-го, 61-го, 63-го, 64-го, 65-го комплексов.

На крытом катке за 52-м комплексом, «Таттехконтроле», ГИБДД, ГСК «Гренада», гаражах ГИБДД, питомнике служебных собак, ООО «САХА», АБК «Ак-Батыр», ТТЦ «Космос», рынке «Караван», ТЦ «Лента», Госкомприроде, Боровецкой церкви, Доме Правосудия, СТО КАМАЗа, автосалоне «Митцубиси», ЧП Нуриахметова и ряде автомоек также будет отсутствовать горячая вода.