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Общество 9 марта 2025 10:30

С 10 марта на двух улицах Казани временно ограничат движение транспорта

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С 10 по 15 апреля частично ограничат для движения транспорта Оренбургский тракт и улицу Красноуральскую, которые находятся в Приволжском районе Казани. Причина введения таких мер – проведение работ по переустройству сетей газоснабжения, сообщила пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ограничение затронет следующие участки:

Оренбургский тракт (около остановки «Ж/м Первомайский»);

ул. Красноуральская (около дома №44 на Оренбургском тракте).

#ограничение движения #улицы казани
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