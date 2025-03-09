С 10 марта на двух улицах Казани временно ограничат движение транспорта

С 10 по 15 апреля частично ограничат для движения транспорта Оренбургский тракт и улицу Красноуральскую, которые находятся в Приволжском районе Казани. Причина введения таких мер – проведение работ по переустройству сетей газоснабжения, сообщила пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ограничение затронет следующие участки:

Оренбургский тракт (около остановки «Ж/м Первомайский»);

ул. Красноуральская (около дома №44 на Оренбургском тракте).