С 1 января в Татарстане проиндексируют негосударственные пенсии бюджетников

С 1 января 2024 года в Татарстане проиндексируют негосударственные (дополнительные) пенсии некоторых работников бюджетной сферы. Их размер составит 340 рублей в месяц. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе говорится, что решение принято «в целях повышения уровня социальной защищенности работников бюджетной сферы в Татарстане».

Негосударственные, или дополнительные, пенсии, выплачиваются пенсионерам с непрерывным стажем работы в бюджетных учреждениях либо общим стажем 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин). К таким сферам относятся здравоохранение, образование, наука, соцзащита, молодежные и спортивные организации.

Если кандидат на получение пенсии претендует на нее по общему стажу, то трудовой стаж на его последнем месте работы не должен быть менее 5 лет.