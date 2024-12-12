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С 1 января в России повышаются штрафы за нарушение ПДД
Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения и о введении штрафа за повторную езду без ОСАГО.
Как сообщает ТАСС, вводится штраф от трех до пяти тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.
С 30 до 45 тысяч рублей увеличится штраф за управление автомобилем водителем, который находится в состоянии опьянения. Аналогичный штраф будет грозить за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Также до 1,5 тысяч рублей вырастет штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности, а штраф за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки вырастет с 500 рублей до 750 рублей. Штраф за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением вырастет на 2,5 тысячи и составит 7,5 тысяч рублей.
Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика вырастет с тысячи рублей до 1,5 тысяч рублей, а за повторное нарушение - с 5 тысяч рублей до 7,5 тысяч рублей.
Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2025 года.
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