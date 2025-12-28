news_header_top
Общество 28 декабря 2025 09:40

С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки

«Татар-информ» напоминает, что с 1 января 2026 года в России появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает сайт Росстандарта.

Так, один из новых знаков будет показывать рекомендуемую скорость для проезда лежачего полицейского, а для обозначения влажного и обледенелого дорожного покрытия появится соответствующий знак.

Кроме того, вводится табличка «Глухие», информирующая о слабослышащих пешеходах, а также новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам.

Подробно о нововведениях можно прочитать здесь.

#ПДД #безопасность на дорогах #дорожные знаки
