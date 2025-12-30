news_header_top
Общество 30 декабря 2025 09:31

С 1 января в паспорт можно будет вписать номер из единого реестра населения вместо ИНН

Граждане России смогут по желанию проставить в паспорт шесть видов отметок с 1 января 2026 года. Ключевое изменение касается налоговой идентификации: вместо ИНН (эта норма действует до конца 2025 года) в документ можно будет вписать номер записи единого федерального информационного регистра сведений о населении. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в пресс-центре МВД, эти данные вносят налоговые органы или подразделения полиции при наличии соответствующих сведений.

Помимо нового идентификатора, регламент позволяет добровольно вносить в паспорт следующую информацию:

  • о регистрации и расторжении брака – отметку ставят в органах ЗАГС или в МВД;
  • о детях (гражданах РФ до 14 лет) – в МВД;
  • о ранее выданных внутренних паспортах – в МВД;
  • о действующих загранпаспортах – в МВД или многофункциональных центрах (МФЦ);
  • о группе крови и резус-факторе – в государственных или муниципальных медицинских учреждениях.
