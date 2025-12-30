С 1 января в паспорт можно будет вписать номер из единого реестра населения вместо ИНН

Граждане России смогут по желанию проставить в паспорт шесть видов отметок с 1 января 2026 года. Ключевое изменение касается налоговой идентификации: вместо ИНН (эта норма действует до конца 2025 года) в документ можно будет вписать номер записи единого федерального информационного регистра сведений о населении. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в пресс-центре МВД, эти данные вносят налоговые органы или подразделения полиции при наличии соответствующих сведений.

Помимо нового идентификатора, регламент позволяет добровольно вносить в паспорт следующую информацию: