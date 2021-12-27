news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
27 декабря 2021  20:28

С 1 января в Набережных Челнах повысят зарплаты учителей, тренеров и воспитателей

news_top_970_100

С начала 2022 года в Набережных Челнах повысятся зарплаты учителей, воспитателей и тренеров спортшкол. Вопрос решался на заключительном, 21-м заседании городского совета.

Планируется, что зарплата учителей повысится на 17%, воспитателей — на 19%, а у младших воспитателей — на 26%. 

Тренеры спортшкол с 1 января начнут получать на 18% больше в сравнении с текущим годом, а сотрудники учреждений культуры сразу на 35%. Помимо этого, будут увеличены зарплаты вспомогательного персонала — +11% к 2021 году.

За заседании напомнили, что увеличение размера зарплат проводится благодаря бюджетным ассигнованиям. На эти цели направлено 1 млрд 211 млн рублей, сообщают «Челнинские известия».

#Набережные Челны #повышение зарплаты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное