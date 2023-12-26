С 1 января в Казани откроется более 20 новых парковок на 1,4 тыс. машино-мест

Фото: презентация предоставлена мэрией Казани

С 1 января будущего года в Казани откроется 26 новых платных муниципальных парковок на 1,4 тыс. машино-мест. Об этом рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Парковки появятся на улицах Адоратского, Бондаренко, Островского, Петербургская, Вишневского, Калинина, Чехова, проспекте Ямашева. Также заработает большая платная парковка в районе Центрального стадиона.

«С 1 января 2024 года в городе запустится еще 1400 машино-мест на 24 участках в Вахитовском, Советском и Ново-Савиновском районе. Самая большая парковка — в Вахитовском районе, около Центрального стадиона», — сообщил курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

По словам спикера, на всех этих участках наблюдается стопроцентная хаотичная заполняемость.

«Большая часть муниципальных парковок, 55%, заработает в центральной части города, чтобы исключить транзитный трафик и перегруженность дорог. 29% будут организованы в Советском районе, а оставшиеся 407 машино-мест — в Ново-Савиновском», — пояснил спикер.

По всем этим участкам размер платы будет минимальным — 30 рублей в час. Через год будет проведен анализ, и стоимость могут повысить.

«Приводя в порядок парковку перед Центральным стадионом, мы разработали схему, которая была также согласована с руководством самого стадиона и руководством [Казанского] цирка. Были учтены пожелания и близлежащих домов по улице Ташаяк, которые зачастую испытывают дискомфорт от мероприятий, устраиваемых для молодежи на этих участках, в большей степени шумных», — добавил чиновник.

Дополнительно здесь будет организована парковка на 16 туристических автобусов. «От них также поступали обращения, и мы должны предоставить возможность, чтобы они качественно обслуживали растущий туристический поток Казани», — отметил Ильдар Шакиров.