С 1 января в РФ только алкогольные напитки из винограда можно будет называть вином

С 1 января в России вином могут считаться только алкогольные напитки из винограда, алкогольная продукция из фруктов будет называться по-другому, а понятие «шампанское» можно можно использовать только для напитка, который произведен в России, сообщает РИА Новости.

В соответствии с законом 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в РФ», с 1 января 2022 года слово «вино», производных от него слов и словосочетаний на этикетке можно использовать только в отношении алкогольной продукции из винограда. Алкогольная продукция станет фальсифицированной, если в ее наименовании будут нарушены положения данного закона.

Закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» вступил в силу в июле 2020 года, Через два года базовый закон — о регулировании производства и оборота алкогольной продукции привели в соответствие с ним. Производители и импортеры должны были заново подготовить декларации о соответствии из-за введения новой классификации, а также изменить информацию на этикетках и другой документации.

Согласно закону, слово «вино» нельзя использовать на этикетке и в названии алкогольных напитков, которые получили из других плодов и ягод, например, наименование «фруктовое вино» заменяется на словосочетание «плодовая алкогольная продукция».

Поправки в закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые вступают в силу с 1 января 2022 года, разрешают применять термин «шампанское» в РФ только для отечественной продукции, а импортную переименуют в «игристое вино».

Председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев считает, что российские виноделы исполнили закон добросовестно и полностью готовы обеспечить потребителей прекрасными игристыми и тихими винами в 2022 году.

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева уверена, что маркировка дешевых винных напитков термином «вино» создает недобросовестную конкурентную среду на рынке, которая препятствует исполнению мер господдержки закладки виноградников, производства качественного вина и его продвижения. А еще вводит в заблуждение потребителя.