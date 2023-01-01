С 1 января россиянам разрешили разводить кур и кроликов на садовых участках

С 1 января 2023 года россияне получили возможность разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Ранее за подобные инициативы полагался штраф, достигавший 0,5–1% от стоимости участка, или 10–20 тыс. рублей, если стоимость земель не была определена.

Теперь разводить сельскохозяйственных животных можно для собственных нужд. Чтобы не получить штраф, нужно соблюдать земельное законодательство, придерживаться ветеринарных норм и санитарно-эпидемиологических правил.

Напомним, что закон, разрешающий выращивать сельхозживотных на садовых участках, в июле 2022 года подписал Президент России Владимир Путин.