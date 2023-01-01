С 1 января отменена скидка на оплату госпошлин на «Госуслугах»

С 1 января на портале «Госуслуги» перестала действовать 30%-я скидка при оплате госпошлин, предоставлявшаяся с 2017 года, напоминает ТАСС.

Ранее россияне, к примеру, могли воспользоваться ей при оплате загранпаспорта нового образца. С учетом скидки он обходился в 3,5 тыс. вместо 5 тыс. рублей.

Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 2019 года, но затем ее продлили до 2021-го, а потом и до 1 января 2023 года.

Однако пользователям по-прежнему доступна возможность оплаты автомобильных штрафов с 50%-й скидкой.