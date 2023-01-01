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Ру Тат
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Общество
1 января 2023  09:13

С 1 января отменена скидка на оплату госпошлин на «Госуслугах»

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С 1 января на портале «Госуслуги» перестала действовать 30%-я скидка при оплате госпошлин, предоставлявшаяся с 2017 года, напоминает ТАСС.

Ранее россияне, к примеру, могли воспользоваться ей при оплате загранпаспорта нового образца. С учетом скидки он обходился в 3,5 тыс. вместо 5 тыс. рублей. 

Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 2019 года, но затем ее продлили до 2021-го, а потом и до 1 января 2023 года. 

Однако пользователям по-прежнему доступна возможность оплаты автомобильных штрафов с 50%-й скидкой.

#госуслуги #пошлина
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