С 1 января 2026 года страховые взносы за руководителей стали обязательными

С 1 января 2026 года все компании обязаны платить страховые взносы за своих руководителей. Если директор получает меньше минимальной зарплаты, взносы считаются с МРОТ – 27,1 тыс. рублей. Это необходимо, даже если трудовой договор не заключен, зарплата не начисляется или руководитель работает на общественных началах.

Минимальный размер взносов – 30% от МРОТ, то есть 8,1 тыс. рублей в месяц. Платежи нужно перечислять через ЕНП до 28-го числа следующего месяца. Перед уплатой за первый и второй месяц квартала компании подают уведомление о сумме платежа. Отчетность сдают ежеквартально.

В ФНС пояснили, что минимальная база применяется к каждому руководителю отдельно, если один человек руководит несколькими компаниями или если в компании несколько единоличных руководителей. Новый порядок помогает формировать пенсию руководителя, ведь размер пенсионного коэффициента зависит от уплаченных взносов.

Отмечается также, что компании, которые не работают и не планируют работу, могут закрыться через упрощенную ликвидацию. Для этого организация должна быть зарегистрирована как МСП, не платить НДС, не иметь долгов и собственности. Заявление подают в налоговую онлайн.

Если упрощенная ликвидация невозможна, применяется обычная процедура по законам РФ. Подробная информация есть на сайте ФНС в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».