С 1 января 2026 года ЦБ расширит перечень признаков мошеннических переводов

С 1 января 2026 года будет расширен список признаков, которые Центральный банк России считает свидетельством возможных мошеннических операций. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, регулятор будет считать подозрительным осуществление переводов через СБП на сумму от 200 тысяч рублей на другой банк с последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток. Аналогичным образом будет расцениваться попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты и применение клиентом нехарактерного для него программного обеспечения или поставщика услуг связи при подключении к онлайн-банку.

Кроме того, к признакам мошеннических операций будут отнесены изменение номера телефона для идентификации на сайтах банков или на портале «Госуслуги» менее чем за два дня до совершения перевода, а также совпадение сведений о получателе цифрового рубля с информацией, содержащейся в реестре переводов без согласия клиента.