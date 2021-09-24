С 1 сентября в школах Татарстана зарегистрировали 22 случая коронавируса

С начала учебного года обнаружили 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции в учебных заведениях Татарстана, 22 из них в школах, остальные 14 в вузах и колледжах. Об этом на пресс-конференции в едином информационном центре рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в образовательных учреждениях — с 1 сентября у нас зарегистрировано 36 случаев заражения», — отметила спикер.

Замруководителя республиканского ведомства уточнила, что среди работников школ 13 заболевших, подхватил Covid-19 один сотрудник вуза, девять школьников, три студента средних специальных заведений и десять студентов вуза.

Любовь Авдонина подчеркнула, что случаи заболевания Covid-19 единичные, за контактными установили медицинское наблюдение, крайний до 30 сентября.