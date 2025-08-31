С 1 сентября в России вводятся штрафы за передачу данных пользователей

С 1 сентября гражданам РФ грозят штрафы за передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации пользователя в интернете, сообщает РИА Новости.

Для физических лиц размер санкции составит от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей.

При этом нарушение не будет считаться преступлением, если передача данных осуществляется для законного использования или с согласия пользователя.

Кроме того, с 1 сентября будут применяться штрафы до 250 тыс. рублей за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства РФ.