С 1 сентября в России разрешат посадку в поезда по биометрии

С 1 сентября в России начнет действовать постановление правительства, позволяющее использовать биометрические данные при оформлении билетов и посадке на поезда дальнего следования. Возможность будет доступна при наличии у перевозчика соответствующих технических решений, сообщает ТАСС.

Для идентификации пассажиров будут применяться федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

В РЖД подчеркнули, что использование биометрии станет дополнительной опцией: паспорт при поездке по-прежнему необходимо иметь при себе. Совместно с Минцифры и Минтрансом компания ведет проработку проекта. После урегулирования всех организационных вопросов технология будет протестирована на одном из маршрутов, а затем может получить масштабное внедрение.

Ранее сообщалось, что массовое использование биометрии при посадке в поезда в России планируется к 2028-2029 годам.