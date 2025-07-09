С 1 сентября в МФЦ появится ряд новых функций, защищающих от онлайн мошенников

С 1 сентября в МФЦ появятся возможности установить запреты на получение микрозаймов и кредитов, а также заключения договоров с операторами мобильной связи, что позволит защитить граждан от мошенников. Об этом на расширенном заседании коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«В МФЦ появится возможность установить самозапрет на получение кредитов и займов. Запрет вносится в вашу кредитную историю, и после этого банки автоматически будут отклонять заявки на кредиты. Эта мера защищает граждан от финансовых рисков», - пояснил он.

Касательно мобильной связи, появится и возможность увидеть и заблокировать все SIM-карты, оформленные на свое имя, добавил Начвин.

«Появится ещё одна важная функция — самозапрет на заключение договоров с операторами связи. Эта мера не позволит злоумышленникам зарегистрировать SIM-карту на ваше имя без вашего ведома и использовать её для обмана других людей», - заключил он.