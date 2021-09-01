С 1 сентября татарстанцы смогут присвоить гаражи и земельные участки

Сегодня вступил в силу закон о «гаражной амнистии», по которому жители республики смогут бесплатно оформить свои гаражи, а также земельные участки, на которых они находятся, в упрощенном порядке. Об этом ИА «Татар-информ» заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Закон затрагивает лишь гаражи, построенные до 31 декабря 2004 года. Под «амнистию» попадают одноэтажные здания без жилых помещений, а также здания, которые входят в состав гаражно-строительных кооперативов или же отдельно стоящие капитальные постройки. Земля, на которой стоит гараж, должна быть государственной.

Кроме того, Олег Скуфинский рассказал о совершенствовании закона о «дачной амнистии», который вступил в силу в 2006 году.

«"Дачной амнистией" с 2006 года воспользовались более 14 млн заявителей, этот механизм до сих пор востребован. Сейчас мы занимаемся его совершенствованием, разработкой и принятием так называемой «дачной амнистии 2.0», чтобы зарегистрировать свою собственность было ещё проще», – добавил глава Росреестра.