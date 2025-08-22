С 1 сентября школьникам станут доступны 37 тыс. цифровых уроков Университета Иннополис

22 августа в технопарке им. А.С. Попова в Иннополисе при участии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова прошло пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки. Об этом сообщает Аппарат заместителя Премьер-министра РТ.

Мероприятие «Ценностные ориентиры современного образования» посетили не только представители сферы образования республики, но и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Государственного Совета Республики Татарстан, а также руководители ведомств и предприятий и главы муниципальных образований.

На выставке, предваряющей совещание, были представлены цифровые решения в системе образования Татарстана. Среди них – платформа «Цифровой образовательный контент» (ЦОК), разработанная Университетом Иннополис в 2021 году по заказу Минпросвещения и Минцифры России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Руководитель проекта, заместитель проректора Университета Иннополис Татьяна Камалетдинова рассказала о возможностях платформы. ЦОК представляет собой единый каталог бесплатных онлайн-курсов ведущих образовательных сервисов для школьников, студентов ссузов и педагогов. В 2021/2022 учебном году к платформе подключились 19,2 тыс. образовательных учреждений России, услугами воспользовались более 2,1 млн учащихся и 335 тыс. учителей.

С 2025 года каталог онлайн-курсов интегрирован в Универсальную библиотеку цифрового образовательного контента на Госуслугах в разделе «Моя школа», доступ к ней имеют 81 субъект страны. С 1 сентября российским школьникам станут доступны 37 тысяч цифровых уроков от 16 разработчиков цифрового образовательного контента.