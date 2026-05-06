Общество 6 мая 2026 11:24

С 1 сентября россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 сентября в России появится возможность сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в Правительстве.

Отмечается, что для сохранения номера абоненту необходимо обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично, через сайт оператора, через базу перенесенных номеров или портал госуслуг.

Сейчас при смене региона абоненты, сохраняя номер, часто продолжают пользоваться прежними тарифами, что может делать связь с абонентами нового региона дороже.

Новая мера также позволит сохранять номер при смене оператора, в том числе при отсутствии сети прежней компании в новом регионе проживания.

Развитие услуги предусмотрено планом реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. В Правительстве считают, что это сделает услуги связи более удобными для граждан и усилит конкуренцию на рынке.

