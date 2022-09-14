С 1 сентября открылась подписка на первое полугодие 2023 года

Подписная кампания на первое полугодие 2023 года началась с 1 сентября. Открыта подписка более чем на 6200 изданий, сообщает Почта России.

Подписной каталог включает общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы, в том числе и на национальных языках народов РФ. Получать издания можно на дом в почтовый ящик, в абонементный ящик в почтовом отделении или у оператора.

Оформить и оплатить подписку можно разными путями: на сайте в разделе «Онлайн подписка», в мобильном приложении, в любом почтовом отделении, а также на дому с помощью почтальона.

В электронном подписном каталоге предусмотрен поиск как по названию, так и по подписному индексу или издателю. Также в нем заложена возможность сортировки по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности. Издания для детей и подростков выделены в отдельный каталог, который включает более 250 изданий.

Помимо прочего, существует возможность оформить благотворительную подписку на периодические издания для социальных учреждений в разделе федеральной программы «Дерево добра» или любом почтовом отделении.

Разумеется, открыта подписка и на издания АО «Татмедиа». Подписаться на газеты и журналы, которые издает медиахолдинг, можно не только через Почту России, но и прямо на его сайте.