С 1 сентября коллекторы в России не смогут общаться с должниками анонимно

С 1 сентября в России вступают в силу новые меры по защите граждан от нарушений со стороны коллекторов. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин.

«С 1 сентября 2025 года вступают в силу важные изменения в законодательстве, регулирующем деятельность коллекторов», – отметил сенатор. По его словам, «нововведения направлены на усиление защиты прав граждан и повышение прозрачности в сфере взыскания долгов».

«Теперь каждое электронное сообщение от коллектора – будь то СМС, e-mail или мессенджер – должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона. Это позволит гражданам сразу понимать, с кем они взаимодействуют, и избежать возможных случаев мошенничества», – пояснил Шейкин.

Кроме того, сокращен срок хранения записей всех видов взаимодействий с коллектором: теперь он составляет 1,5 года вместо трех.

Особое внимание уделено процедуре подачи жалоб граждан на коллекторов. «Теперь, если должник подает жалобу через представителя или третье лицо, особенно по поводу телефонных звонков [со стороны взыскателей долга], закон четко регулирует, как такие обращения должны рассматриваться», – сказал сенатор.

Операторы связи обязаны предоставлять по запросу уполномоченных органов информацию о подтверждении факта, даты и времени звонка или сообщения, что может стать доказательством в случае споров между гражданином и коллектором.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным, даже находясь в сложной финансовой ситуации. Новый закон - это еще один шаг к более справедливому и прозрачному взаимодействию между кредиторами и должниками», – заключил Шейкин.