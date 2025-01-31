С 1 сентября из-за симптомов ОРВИ в школы Татарстана не пустили 1,5 тыс. учителей

В Татарстане продолжают проводить утренние фильтры – в образовательные учреждения не пускают с симптомами ОРВИ и температурой. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«С 1 сентября в совокупности на фильтрах в образовательных учреждениях не допущено до занятий 28 495 учащихся и почти 1,5 тыс. педагогов», – отметила санитарный врач.

Любовь Авдонина подчеркнула, что это эффективная мера, благодаря которой источник инфекции – заболевший человек – не попадает в коллектив и не заражает других.

В Татарстане закрытых на карантин классов и школ на данный момент нет, всего же с начала учебного года был частично приостановлен процесс обучения из-за большого числа заболевших в 114 классах 38 школ.