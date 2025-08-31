С 1 сентября детей можно будет перевозить в машинах только в автокреслах

Новые правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей, вступят в силу в России 1 сентября. Об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, подчеркнув, что отныне перевозка детей в автомобилях допускается исключительно с использованием автокресел. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, правила детализируют, какие именно удерживающие устройства разрешены: для новорожденных – специальные кресла, для детей от полутора лет – отдельные модели, а для подросших – бустеры. Депутат обратила внимание, что установка кресел имеет свои особенности: например, малышей до полутора лет нельзя перевозить лицом по ходу движения.

Она также сообщила, что за нарушение новых требований предусмотрен штраф: для граждан – 3 тысячи рублей, для юридических лиц, включая такси, – 100 тысяч рублей.

Буцкая подчеркнула, что ранее на рынке часто предлагались псевдоустройства – треугольники, адаптеры и бескаркасные кресла, которые не обеспечивали безопасности. Нередко такие изделия сопровождались фиктивными сертификатами. Теперь, отметила она, подобные лазейки устранены, и в правилах четко указано: разрешены только автокресла.

Депутат также пояснила, что бустер необходим детям, не достигшим роста 150 сантиметров. Это связано с тем, что ремни безопасности в автомобилях рассчитаны на взрослых, и при недостаточном росте они проходят не по груди, а по шее, что особенно опасно при резком торможении.

Подводя итоги, парламентарий поблагодарила общественные организации, Росстандарт, ГИБДД, а также Минэкономразвития и Минтранс за поддержку инициативы. По ее словам, совместная работа позволила закрепить новое требование в ПДД и повысить уровень безопасности детей на дорогах.