С 1 сентября 2025-го ученики 6-8-х классов не будут проходить обществознание

С 1 сентября 2025-го такой предмет, как обществознание уберут из школьной программы 6-8-х классов. Его будут изучать лишь 9-классники один раз в неделю, следует из приказа Минпросвещения РФ. Уточняется, что общее количество учебных часов по «обществу», рекомендованных министерством, должно составить 34 часа.

В Минпросвещения добавили, что курс обществознания обновят. Согласно плану, новый метод обучения предполагает большую ориентацию на практику. Также под него адаптируют и задания ОГЭ и ЕГЭ.

Отметим, что на данный момент федеральная рабочая программа по обществознанию подразумевает 136 учебных часов для 6-9-х классов. В 10-м классе на обществознание также будет отводиться один час в неделю. Программу 11-го класса не меняли – все также два урока в неделю.