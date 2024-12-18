У центральной елки Казани в начале января пройдут новогодние представления

С 1 по 5 января у ёлки рядом с Центром семьи «Казан» будут показаны новогодние спектакли по разным тематикам. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Каждый день будет представлена театрализованная программа. 1 января будет "Щелкунчик", 2-го – "Бременские музыканты" и диджей-школа, 3-го – "Новогодние игрушки", 4-го – будет спектакль на татарском языке, а 5 января будет тематика Нового года оффлайн, а 6-го – представление на тему "Окно в прошлое" и выступление ансамбля "Красная горка"», – пояснил Абазалов.

Открытие центральной елки состоится 24 декабря в 17:30, казанцы могут стать ее непосредственными участниками, о чем сообщал ранее «Татар-информ».