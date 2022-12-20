С 1 по 10 января по всему Татарстану пройдет декада спорта и здорового образа жизни

В предстоящие новогодние каникулы во всех районах Татарстана будут организованы спортивные активности, в которых, согласно предварительным расчетам, поучаствуют около 350 тыс. человек. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Жители городов и районов смогут посетить спортивные фестивали, турниры, семейные старты, комбинированные эстафеты, массовые катания на коньках, лыжах, санках и другие мероприятия. Во всех муниципальных образованиях запланированы активности», — рассказал спикер.

Садриев подчеркнул, что будет уделено внимание и уже ставшим традиционными зимним играм, таким как хоккей в валенках и волейбол на снегу.

«Пройдут также новогодние турниры по настольному теннису, районные соревнования по настольному теннису, лыжным гонкам, легкой атлетике, шахматам, шашкам, рождественский турнир по бадминтону и многие другие состязания. Среди детей будет проводиться Кубок Деда Мороза», — добавил замминистра.

Он также призвал жителей республики в новогодние каникулы покататься на коньках или поиграть в хоккей. На протяжении праздников в Татарстане будут работать все 49 ледовых арен и около 600 хоккейных коробок.

Другой вариант, по словам представителя профильного ведомства, — посетить матчи профессиональных команд. В частности, ХК «Ак Барс» 28 декабря сыграет в Казани с «Металлургом», а 30-го — с «Нефтехимиком». Баскетбольный клуб УНИКС в свою очередь 4 января сыграет с МБА.