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Общество 18 августа 2023 20:41

С 1 октября зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5%

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Заработная плата работников государственных органов, которые не являются госслужащими, с начала октября будет проиндексирована на 5,5%. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минтруда. Также соответствующее постановление за подписью Премьер-министра Михаила Мишустина было опубликовано сегодня на портале правовой информации.

«С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся в 1,055 раза или на 5,5%», – рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что оклады проиндексируют в том числе комендантам, заведующим канцелярией, экспедиторам, стенографистам, кассирам.

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