С 1 октября в Тукаевском районе РТ повысится стоимость проезда

В Тукаевском районе Татарстана с 1 октября повысится стоимость проезда на пригородных маршрутах. О причинах такого решения «Татар-информу» рассказал председатель Тукаевского союза пассажирских перевозчиков Раушан Тимергалин.

«Цены повышаются в связи с подорожанием цен на запчасти и, в основном, на топливо. По Тукаевскому району, то есть по пригороду, у нас курсируют 18 маршрутов. Цены поднимутся примерно на пять рублей», — пояснил собеседник агентства.

Новая цена в автобусах ждет пассажиров с начала следующего месяца. Стоимость проезда будет варьироваться в зависимости от километража.