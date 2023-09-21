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С 1 октября в Тукаевском районе РТ повысится стоимость проезда
В Тукаевском районе Татарстана с 1 октября повысится стоимость проезда на пригородных маршрутах. О причинах такого решения «Татар-информу» рассказал председатель Тукаевского союза пассажирских перевозчиков Раушан Тимергалин.
«Цены повышаются в связи с подорожанием цен на запчасти и, в основном, на топливо. По Тукаевскому району, то есть по пригороду, у нас курсируют 18 маршрутов. Цены поднимутся примерно на пять рублей», — пояснил собеседник агентства.
Новая цена в автобусах ждет пассажиров с начала следующего месяца. Стоимость проезда будет варьироваться в зависимости от километража.
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